Lenßen hilft

Sonnenuntergang

SAT.1Staffel 1Folge 47vom 11.12.2024
Sonnenuntergang

Lenßen hilft

Folge 47: Sonnenuntergang

23 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12

Andrea Volz wendet sich fassungslos an Team Lenßen: Nach fast 40 Ehejahren verlangt ihr Mann Uwe plötzlich die Scheidung und stellt ihr ein schockierendes Ultimatum: Entweder sie zieht in die Kellerwohnung und kümmert sich weiterhin um ihn und das Haus, oder sie muss ausziehen. Rechtsanwalt Ingo Lenßen ist geschockt, dass seine Mandantin aus Angst zugestimmt hat. Als der Noch-Ehemann sogar seine neue Freundin einziehen lässt, eskaliert die Situation.

