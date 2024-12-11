Lenßen hilft
Folge 47: Sonnenuntergang
23 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12
Andrea Volz wendet sich fassungslos an Team Lenßen: Nach fast 40 Ehejahren verlangt ihr Mann Uwe plötzlich die Scheidung und stellt ihr ein schockierendes Ultimatum: Entweder sie zieht in die Kellerwohnung und kümmert sich weiterhin um ihn und das Haus, oder sie muss ausziehen. Rechtsanwalt Ingo Lenßen ist geschockt, dass seine Mandantin aus Angst zugestimmt hat. Als der Noch-Ehemann sogar seine neue Freundin einziehen lässt, eskaliert die Situation.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1