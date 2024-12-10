Zum Inhalt springenBarrierefrei
Oma am Steuer, Abenteuer

SAT.1Staffel 1Folge 50vom 10.12.2024
23 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12

Die 16-jährige Jana Fauth sucht verzweifelt Rat bei Ingo Lenßen: Ihre Oma Marlies soll auf Druck der Schwiegertochter Svenja den Führerschein abgeben. Angeblich ist sie nicht mehr fahrtüchtig. Doch Marlies braucht den Führerschein dringend, um ihren dementen Ehemann Peter im Pflegeheim zu besuchen. Team Lenßen ist skeptisch: Ist die Seniorin wirklich fahruntüchtig oder steckt hinter Svenjas Forderung etwas ganz anderes?

