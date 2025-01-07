Lehrjahre sind keine HerrenjahreJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 52: Lehrjahre sind keine Herrenjahre
23 Min.Folge vom 07.01.2025Ab 12
Die besorgte Mutter Katharina Fass sucht Hilfe bei Team Lenßen: Ihr Sohn Jonas scheint in seiner kaufmännischen Ausbildungsstelle unter erheblichem Druck zu stehen. Seit er dort arbeitet, hat sich sein Verhalten stark verändert. Zuletzt hat die Mutter ihn dabei überrascht, wie er Toiletten putzen musste - Aufgaben, die kaum Teil seiner Ausbildung sein können. Die Anwälte gehen dem Verdacht nach und entdecken weitere Anhaltspunkte von Gewalt am Arbeitsplatz ...
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1