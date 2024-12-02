Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Wie gewonnen, so zeronnen!

SAT.1Staffel 1Folge 53vom 02.12.2024
Wie gewonnen, so zeronnen!

Wie gewonnen, so zeronnen!Jetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 53: Wie gewonnen, so zeronnen!

23 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12

Eigentlich hat Corinna Meyer allen Grund zur Freude: Zusammen mit ihren befreundeten Supermarkt-Kollegen Klaus und Michaela hat sie im Lotto gewonnen. Doch jetzt hält Klaus den Gewinn zurück und geht den Frauen aus dem Weg. Ohne einen Vertrag, der die Gewinnverteilung regelt, gibt es leider für sie keine Handhabe. Kann Rechtsanwalt Ingo Lenßen der Mandantin ihren rechtmäßigen Anteil sichern oder geht sie leer aus?

