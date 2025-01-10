Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 54 vom 10.01.2025
23 Min. Folge vom 10.01.2025 Ab 12

Rechtsanwalt Ingo Lenßen wird von der 40-jährigen Ines Thal um Unterstützung gebeten: Ihr Bruder Arved ist kürzlich bei einem Unfall verstorben und sein Laptop ist ihr einziges Mittel, um seine digitalen Erinnerungen zu bewahren. Leider fehlen Ines die Passwörter, um auf die Daten zuzugreifen. Zudem hegt sie den Verdacht, dass Arved einen Sohn hatte, dessen Vaterschaft er geheim hielt. Kann Team Lenßen die Wahrheit aufdecken und die letzten Spuren des Bruders sichern?

