Lenßen hilft
Folge 56: Der tote Goldesel
23 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 12
Tina Bach wendet sich verzweifelt an Team Lenßen: Ihr Ex-Mann hat plötzlich die Unterhaltszahlungen für ihre gemeinsame Tochter Jule eingestellt. Dabei steht die 18-Jährige kurz davor, mit ihrem Freund zusammenzuziehen und eine Ausbildung zu beginnen. Ingo Lenßen macht klar: Auch nach Erreichen der Volljährigkeit ist Jules Vater während ihrer Erstausbildung noch unterhaltspflichtig. Schafft es das Anwaltsteam, Jochen zur Vernunft zu bringen und Jule ihre Zukunft zu sichern?
Lenßen hilft
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1