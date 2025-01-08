Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 57vom 08.01.2025
Simone Strehl wendet sich hilfesuchend an Ingo Lenßen - doch nicht für sich, sondern für ihre 16-jährige Tochter Nina. Die Schülerin hat sich in letzter Zeit stark verändert und wirkt ständig nervös. Zu allem Überfluss hat sie ihren Exfreund mit Pfefferspray angegriffen und die Polizei fand ein Messer bei ihr. Jetzt droht Nina eine Anzeige. Die Anwälte stehen vor einem Rätsel: Was könnte das Mädchen so sehr ängstigen, dass sie sich nicht mehr unbewaffnet aus dem Haus wagt?

