Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Krieg der Mütter

SAT.1Staffel 1Folge 58vom 09.12.2024
Krieg der Mütter

Krieg der MütterJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 58: Krieg der Mütter

23 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12

Kathi Fischer wendet sich verzweifelt an Ingo Lenßen: Seit ihrem Umzug macht Nachbarin Josi Weber ihr das Leben zur Hölle. Mit fiesen Gerüchten versucht Josi, Kathis Ruf als Pflegekraft zu zerstören. Doch der Konflikt eskaliert, als das Jugendamt plötzlich vor der Tür steht. Jemand hat anonym behauptet, Kathi würde ihre Tochter misshandeln. Kann Team Lenßen der Sache auf den Grund gehen und die unschuldige Mutter vor weiteren Anschuldigungen schützen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen