23 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12
Petra Roth wendet sich besorgt an Team Lenßen: Ihre 16-jährige Adoptivtochter Jule hat kürzlich den Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter gesucht. Doch als sie die Frau nach ihrem biologischen Vater fragte, brach der Kontakt abrupt ab. Dabei hat Jule ein Recht auf Kenntnis ihrer Abstammung! Eine überraschende Wendung setzt die Anwälte unter Druck, den Fall schnell aufzuklären, bevor die Zeit ihnen davonläuft?
