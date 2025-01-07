Lenßen hilft
Folge 63: Zwei sind eine zu viel
23 Min.Folge vom 07.01.2025Ab 12
Eileen Kamp und Joel Brinkmann suchen Hilfe bei Team Lenßen: Joels Ex droht Eileen den Kontakt zu Tochter Olivia zu verbieten - alles wegen eines harmlosen Kirmes-Besuchs. Dabei zog das Paar gerade erst nach Berlin, um die Mutter Melissa Lipkowski zu entlasten. Jetzt aber beschuldigt diese Eileen, eine Gefahr für Olivia zu sein. Die Situation eskaliert, als das kleine Mädchen plötzlich verschwindet. Kann Team Lenßen die Gründe für Melissas Verhalten aufdecken?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1