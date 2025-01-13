3 Zimmer Küche Bad BetrugJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 65: 3 Zimmer Küche Bad Betrug
23 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12
Diana und Stefan Milewski wenden sich an Team Lenßen: Nach einer Eigenbedarfskündigung mussten sie mit ihren drei Kindern aus ihrer Wohnung ausziehen. Eine neue Bleibe schien schnell gefunden - doch seit der Kautionszahlung ist die angebliche Vermieterin spurlos verschwunden. Im Hausflur treffen sie stattdessen auf die eigentliche Mieterin der Wohnung. Team Lenßen vermutet einen raffinierten Wohnungsbetrug. Können die Anwälte den Delikt aufdecken und die Familie retten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1