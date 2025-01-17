Lenßen hilft
Folge 69: Lunas Wutalarm
23 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12
Das Ehepaar Nika und Andi Bauer sucht Rat bei Ingo Lenßen: Ihre 15-jährige Tochter Luna hat ihnen eröffnet, dass sie schwanger ist und zu ihrem Freund ziehen will. Die Eltern sind fassungslos und hoffen, den Auszug durch die Anwälte verhindern zu können. Ingo Lenßen beruhigt sie zunächst: Ohne die elterliche Zustimmung kann Luna nicht ausziehen. Doch dann nimmt der Fall eine dramatische Wendung, als plötzlich tief verborgene Familiengeheimnisse aufgedeckt werden.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
