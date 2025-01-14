Lenßen hilft
Folge 70: Papa will mich nicht!
23 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12
Pauline Keller sucht verzweifelt Team Lenßen auf: Noch-Ehemann Daniel verweigert den Kontakt zu ihrem gemeinsamen Sohn Luis. Alle Verabredungen lässt er platzen und meldet sich wochenlang nicht. Dabei wünscht sich Luis sehnlichst den Kontakt zum Vater und leidet unter der Situation. Pauline macht sich große Sorgen. Können sich die Eltern noch außergerichtlich einigen oder muss Ingo Lenßen weitere Maßnahmen in Anspruch nehmen, um die Umgangspflicht durchzusetzen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1