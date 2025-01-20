Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Der Schwimmcoach

SAT.1Staffel 1Folge 75vom 20.01.2025
Der Schwimmcoach

Lenßen hilft

Folge 75: Der Schwimmcoach

23 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12

Die 43-jährige Mutter Claudia Dahme bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Ihr Ex-Mann Jens will sie gerichtlich zwingen, einen Vertrag mit Schwimm-Coach Marco Beck für Tochter Lea zu unterschreiben. Während Vater und Tochter von einer großen Sportkarriere träumen, hat Claudia Zweifel. Team Lenßen deckt dubiose Vertragsklauseln und dunkle Geheimnisse über den Coach auf. Der Familienkonflikt eskaliert, doch Team Lenßen kämpft für Gerechtigkeit.

SAT.1
