Lenßen hilft

Das richtige Mindset

SAT.1Staffel 1Folge 76vom 15.01.2025
Folge 76: Das richtige Mindset

23 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12

Iris Kruse wendet sich verzweifelt an Team Lenßen: Ihr Auto wurde gepfändet, das Konto gesperrt, und ihr Mann Rico scheint das gesamte Familiengeld veruntreut zu haben. Die Spur führt zu einem skrupellosen Motivations-Coach, der den Ehemann mit leeren Versprechen manipuliert und ausgenommen hat. Gelingt es Team Lenßen die Familie vor dem endgültigen Ruin zu retten?

