Lenßen hilft
Folge 76: Das richtige Mindset
23 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12
Iris Kruse wendet sich verzweifelt an Team Lenßen: Ihr Auto wurde gepfändet, das Konto gesperrt, und ihr Mann Rico scheint das gesamte Familiengeld veruntreut zu haben. Die Spur führt zu einem skrupellosen Motivations-Coach, der den Ehemann mit leeren Versprechen manipuliert und ausgenommen hat. Gelingt es Team Lenßen die Familie vor dem endgültigen Ruin zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1