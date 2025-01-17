Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Hotel Mama

SAT.1Staffel 1Folge 77vom 17.01.2025
Hotel Mama

Lenßen hilft

Folge 77: Hotel Mama

23 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12

Gabi Pohl ist am Ende: Ihr Sohn Freddy ist zurück ins Elternhaus gezogen, doch statt Unterstützung bringt er nur Chaos. Während Freddy sich weigert, auszuziehen, eskaliert der Streit mit Stiefvater Norbert - bis hin zur Anzeige wegen Diebstahls. Gabi steht vor der unmöglichen Entscheidung: Sohn oder Ehe? Team Lenßen entdeckt schließlich Freddys brisantes Geheimnis.

