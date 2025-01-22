Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen hilft

Der charmante Bestatter

SAT.1Staffel 1Folge 79vom 22.01.2025
Der charmante Bestatter

Lenßen hilft

Folge 79: Der charmante Bestatter

23 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12

Ava Hanke braucht Team Lenßens Hilfe: Sie steht vor Gericht, weil sie Bestatter Bennet Sieker als Abzocker bezeichnet hat. Hinter ihrer Anschuldigung steckt mehr: Der Bestatter hat nicht nur Avas Familie übervorteilt, sondern weitere Frauen manipuliert und finanziell ausgebeutet, sogar seine Angestellte. Während auch Avas Mutter Daniela von Siekers Charme geblendet ist, sammelt Team Lenßen Beweise für sein perfides Geschäftsmodell. Können die Anwälte Ava rehabilitieren?

