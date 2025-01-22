Der charmante BestatterJetzt kostenlos streamen
Lenßen hilft
Folge 79: Der charmante Bestatter
23 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12
Ava Hanke braucht Team Lenßens Hilfe: Sie steht vor Gericht, weil sie Bestatter Bennet Sieker als Abzocker bezeichnet hat. Hinter ihrer Anschuldigung steckt mehr: Der Bestatter hat nicht nur Avas Familie übervorteilt, sondern weitere Frauen manipuliert und finanziell ausgebeutet, sogar seine Angestellte. Während auch Avas Mutter Daniela von Siekers Charme geblendet ist, sammelt Team Lenßen Beweise für sein perfides Geschäftsmodell. Können die Anwälte Ava rehabilitieren?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1