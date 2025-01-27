Lenßen hilft
Folge 82: Go West
23 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12
Maya Peschke sucht Hilfe bei Team Lenßen: in einer obdachlosen Frau erkennt sie ihre Mutter Rosi Kahle, die vor 35 Jahren aus der DDR flüchtete und spurlos verschwand. Doch die Frau bestreitet alles. Ingo Lenßen geht der explosiven Wahrheit auf den Grund und zwingt Mayas Vater, Karsten Schulz, sich der Vergangenheit zu stellen. Denn auch er ist fest davon überzeugt, dass diese Frau nicht Mayas Mutter sein kann.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1