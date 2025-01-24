Lenßen hilft
Folge 87: Spinnefeind
23 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12
Ingo Lenßen kämpft gegen Mobbing und Intrigen im Baumarkt. Während einer Sitzung gerät Abteilungsleiterin Lara Meinecke wegen einer Spinne in Panik und rennt eine Kundin um. Jetzt wird sie wegen fahrlässiger Körperverletzung und öffentlichen Ärgernisses angezeigt. Doch Team Lenßen entdeckt schnell: Hinter Laras Problemen steckt ein perfides Mobbing. Können die Anwälte die Täter entlarven und die Mandantin rehabilitieren?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1