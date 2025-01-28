Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 91vom 28.01.2025
23 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12

Klara und Jannis Costa bitten Team Lenßen um Hilfe: Ihr Haus wurde vor zwei Wochen ausgeraubt, doch die Versicherung verweigert die Zahlung. Der Grund: Keine Einbruchsspuren und falsche Angaben zum Diebesgut. Ingo und Lennart stoßen auf ein überraschendes Detail - ein mysteriöses Gaunerzeichen. Wird es den Anwälten gelingen, den wahren Täter zu entlarven und das gestohlene Eigentum zurückzubekommen?

