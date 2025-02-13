Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Psychoterror unter Nachbarn

SAT.1Staffel 1Folge 98vom 13.02.2025
Psychoterror unter Nachbarn

Psychoterror unter NachbarnJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 98: Psychoterror unter Nachbarn

23 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12

Rosa Frehse sucht verzweifelt Hilfe bei Ingo Lenßen: Ihr Mann Benny wird von Nachbar Darius Manke beschuldigt, die Nachbarschaft zu terrorisieren. Seit Monaten sehen sich die Frehses Schikanen und Bedrohungen ausgesetzt. Doch als Rosa ein anonymes Foto erhält, das alles auf den Kopf stellt, wird das Drama noch explosiver. Ist Benny wirklich der Täter oder steckt mehr dahinter? Team Lenßen muss die Wahrheit aufdecken.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen