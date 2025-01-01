Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Richter ohne Gewissen

SAT.1Staffel 3Folge 3
Folge 3: Richter ohne Gewissen

22 Min.Ab 12

Gesine Albers schlimmster Alptraum liegt erst wenige Stunden zurück, als sie Ingo Lenßen um Hilfe bittet: Ihr Sohn Christopher, gerade 18 Jahre alt, ist am Morgen desselben Tages bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Die Mutter glaubt weder der Polizei noch ihrem Mann Clemens, die Christophers unzureichende Fahrpraxis als Begründung für den Unfall anführen. Für die Mandantin steckt geplanter Mord dahinter.

