Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Blinder Hass

SAT.1Staffel 3Folge 10
Blinder Hass

Blinder HassJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 10: Blinder Hass

22 Min.Ab 12

Bei Karin Gercke wurde eingebrochen: Ihr Laptop und sämtliche Unterlagen für eine Zeitungsreportage wurden gestohlen. Die alleinerziehende Mutter wollte mit diesem Artikel ihren Wiedereinstieg in den Beruf als Journalistin und damit den Lebensunterhalt für sich und das Kind sichern. Sie ist Ulf Beucker auf die Schliche gekommen, einem skrupellosen Vermieter, der Mieter aus ihren Wohnungen treibt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen