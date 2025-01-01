Lenßen & Partner
Folge 19: Der falsche Vater
22 Min.Ab 12
Thorsten Worms wird verdächtigt, das Haus von Wolfgang Schreven angezündet zu haben - aus Wut, weil sein Geschäftspartner ihm 50.000 Euro Schulden zurückzahlen soll. Ein sehbehinderter Augenzeuge und die aufsässige Tochter von Thorsten Worms geben den Ermittlern Rätsel auf: Sandra Nitka und Christian Storm beobachten Laura (17) mit Wolfgang Schreven, dem Feind des Vaters. Welche Rolle spielt das Mädchen im Drama um seinen Vater?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1