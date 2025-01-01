Lenßen & Partner
Folge 15: Eiskalte Rache
22 Min.Ab 12
Snowboard-Profi Sebastian Ried steht vor einem Karrieresprung: Wenn er den "Big Air Contest" gewinnt, erwarten ihn Geld und Ruhm. Doch drei Tage vorher bekommt er eine Nachricht: Sollte er starten, droht ihm ein fürchterliches Schicksal. Lenßen & Partner sind im Skigebiet und kümmern sich um potenzielle Täter: z.B. Markus Oberländer, der größte Konkurrent und derjenige, der den Platz in einem Profi-Team freigeben musste. Aber das ist nicht der einzige Verdächtige ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
