Folge 18: Der falsche Erbe
22 Min.Ab 12
Einst für tot erklärt, taucht Jan Solber, Enkel der reichen Sophie Solber, nach 13 Jahren wieder auf. Die bisherige Alleinerbin, Marion Knöpfert, ist überzeugt davon, dass dieser Jan ein Schwindler ist, der es nur auf die Erbschaft abgesehen hat ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
