Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 3Folge 4
23 Min.Ab 12

Maya Kübeck ist Besitzerin eines erotischen Pizzaservices - ihre sexy Pizzagirls scheinen jedoch nicht nur das Essen, sondern auch Drogen auszuliefern. Die Ermittler schleusen sich undercover in die Pizzeria ein - Katja Hansen begleitet die Pizzagirls Sabine Clausen und Trixi Leitner auf deren Tour und bemerkt, dass die Mädchen einiges zu verbergen haben. Als die Ermittlerin nach einer Tour mit Trixi überfallen wird, wissen Lenßen und Partner, dass sie schnell handeln müssen ...

SAT.1
