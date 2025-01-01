Lenßen & Partner
Folge 4: Drogendeal im Pizzakarton
23 Min.Ab 12
Maya Kübeck ist Besitzerin eines erotischen Pizzaservices - ihre sexy Pizzagirls scheinen jedoch nicht nur das Essen, sondern auch Drogen auszuliefern. Die Ermittler schleusen sich undercover in die Pizzeria ein - Katja Hansen begleitet die Pizzagirls Sabine Clausen und Trixi Leitner auf deren Tour und bemerkt, dass die Mädchen einiges zu verbergen haben. Als die Ermittlerin nach einer Tour mit Trixi überfallen wird, wissen Lenßen und Partner, dass sie schnell handeln müssen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1