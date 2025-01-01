Lenßen & Partner
Folge 9: Tödlicher Lotto-Jackpot
23 Min.Ab 12
Petra Klinken hat eine Tochter und kommt mit ihrem Job als Supermarktkassiererin gerade so über die Runden. Ihr Ex-Mann Marco Mohn ist arbeitslos und kann seine Tochter nicht finanziell unterstützen. Jetzt sind genau die Lottozahlen gezogen worden, die er seit Jahren regelmäßig spielt - die Mandantin fürchtet, Mohn betrüge seine Tochter um ihren Anteil. Lenßen und Partner heften sich an die Fersen des Arbeitslosen, der offenbar auf großem Fuße lebt ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1