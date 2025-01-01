Lenßen & Partner
Folge 118: Täter ohne Gedächtnis
24 Min.Ab 12
Benjamin Schuber quälen Schuldgefühle: Er glaubt, dass er eine Frau vergewaltigt hat. Der Mandant hatte am Morgen die Kette des Opfers in der Hand, an die Tat kann er sich nicht erinnern. Von dem Psychotherapeuten Dr. Rainer Manschke erfahren die Ermittler, dass Schuber wegen einer schweren Bewusstseinsstörung schon lange bei ihm in Behandlung ist. Auch er traut dem Mandanten die Tat zu. Ein Gespräch mit der vergewaltigten Nadja Klein bringt den entscheidenden Hinweis ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1