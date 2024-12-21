Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 140vom 21.12.2024
22 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12

Die Amerikanerin Mariah Davidson wird während einer Deutschlandreise überfallen. Völlig auf sich allein gestellt, bittet die Sprachstudentin Ingo Lenßen um Hilfe. Hauptverdächtiger ist Volker Dieplinger, eine flüchtige Zugbekanntschaft. Die Detektive werden bei ihrer Ermittlungsarbeit durch den ehemaligen Hauptkommissar Kai Sydow und die obdachlose Zeitungsverkäuferin Karin Beeske unterstützt und erhalten den entscheidenden Tipp.

