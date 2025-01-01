Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 143
22 Min.Ab 12

Angela Poschet erhält per SMS einen Hilferuf ihrer Schwester Julia - seitdem ist sie spurlos verschwunden. Alle Hinweise führen die Ermittler zu Julias Freund Tobias Schnierle. Der gewalttätige Mann hat eine Reisetasche mit Kleidung der Vermissten in den Müll geworfen. Sandra Nitka und Christian Storm sind schockiert: Hat Tobias seine Freundin auf dem Gewissen? Weitere Hinweise führen die Ermittler ins Rotlichtmilieu.

