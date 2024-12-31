Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 144vom 31.12.2024
22 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12

Klaus Toppitsch wird erpresst: Der Journalist soll sein Geheimnis auf der Titelseite seiner Zeitung lüften oder es wird etwas Schreckliches passieren. Mit dem Geheimnis kann eigentlich nur sein uneheliches Kind Lukas Schnell gemeint sein - die Mutter ist die Ex-Gefängnisinsassin Rose Schnell. Wer will damit die Lokalpolitik-Karriere von Klaus Toppitsch verhindern? Als Lukas unerwartet nach 18 Jahren zum ersten Mal seinem Vater gegenübersteht, gerät er ins Visier der Ermittler ...

SAT.1
