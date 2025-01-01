Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Eine verbotene Affäre

SAT.1Staffel 3Folge 148
Eine verbotene Affäre

Eine verbotene AffäreJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 148: Eine verbotene Affäre

22 Min.Ab 12

Carmen Schneider sorgt sich um ihre 18-jährige Tochter Nora: Das Mädchen kam vom Fußballtraining mit zwei gebrochenen Fingern nach Hause. Der Verdacht der Mutter: Der cholerische Fußballtrainer Jürgen Markstein belästigt ihre Tochter sexuell und schreckt vor körperlicher Gewalt nicht zurück. Katja Hansen schleust sich als Spielerin ein, während Tekin Kurtulus als Gasttrainer das Training beobachtet. Die Ermittler werden Zeugen, wie der Trainer die Spielerinnen schikaniert ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen