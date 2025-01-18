Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 152vom 18.01.2025
22 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12

Kaspar Leutner erteilt Lenßen & Partner einen scheinbar harmlosen Auftrag: Während seiner Geschäftsreise sollen die Ermittler auf sein russisches Patenkind Tatjana Petrova (16) aufpassen - sie ist vor kurzem Waise geworden und versteht kein Deutsch. Doch der Auftrag entpuppt sich als äußerst gefährlich: Leutner wird ermordet. Die Ermittlungen ergeben, dass er nicht der war, als der er sich ausgab. Die Situation spitzt sich zu, als Tatjana Petrova spurlos verschwindet ...

