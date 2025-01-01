Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Das grauenvolle Geständnis

SAT.1Staffel 3Folge 183
Das grauenvolle Geständnis

Folge 183: Das grauenvolle Geständnis

22 Min.Ab 12

Sven Sestak ist in Panik, weil seine Freundin Sina Bergmeier verschwunden ist - zuletzt wurde sie an ihrer Arbeitsstelle im Nagelstudio gesehen. Ihre Chefin Amanda Seitz hat beobachtet, wie sie in ein auffälliges Auto gestiegen ist. Nachforschungen ergeben, dass der Wagen einem Rotlichtkönig gehört: Marco Cassens - er saß bereits wegen Mädchenhandel im Gefängnis...

