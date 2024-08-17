Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 88vom 17.08.2024
22 Min.Folge vom 17.08.2024Ab 12

Die Bordellbesitzerin Hannelore Kramer hat Angst: Seit der Eröffnung ihres Hauses droht ein Unbekannter mit Mordanschlägen auf sie und ihre Prostituierten. Sandra Nitka und Christian Storm schleusen sich als Mitarbeiter getarnt in das Bordell ein und werden Zeugen von zwei blutigen Anschlägen. Alles deutet darauf hin, dass der Zuhälter Jimmy Hausner dahintersteckt. Christian Storm recherchiert als Freier getarnt - bis eine Prostituierte des Zuhälters brutal geschändet wird ...

