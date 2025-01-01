Lenßen & Partner
Folge 10: Das Alptraum- Krankenhaus
22 Min.Ab 12
Nach einem Autounfall liegt Ingo Lenßen verletzt im Krankenhaus. Von Schlafmitteln benommen und unter Schmerzen wird der Anwalt in der Nacht Zeuge eines grausamen Verbrechens: Während einer unfreiwilligen Operation ermordet der Oberarzt einen Patienten ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1