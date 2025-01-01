Lenßen & Partner
Folge 13: Sandra Nitkas Geheimnis
22 Min.Ab 12
Lenßen & Partner sollen einen mysteriösen Todesfall aufklären. Obwohl alles für einen Selbstmord der jungen Frau spricht, ist die Mandantin fest davon überzeugt, dass ihre Schwester vom eigenen Ehemann ermordet wurde. Der Radiomoderator war zu dem Zeitpunkt allerdings live "on air". Während der Ermittlungen deckt Christian Storm ein sehr intimes Geheimnis seiner Kollegin auf.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
