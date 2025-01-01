Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der Ehrenmord

Staffel 7Folge 14
Der Ehrenmord

Folge 14: Der Ehrenmord

22 Min.Ab 12

Ein junger Türke sitzt in U-Haft. Er hat gestanden, seine Schwester erschossen zu haben. Diese habe die Familie entehrt, weil sie ein Verhältnis mit einem Deutschen hatte. Doch schnell kommen Zweifel an dem Geständnis auf. Die Freundin des Verdächtigen behauptet nämlich, er sei zur Tatzeit bei ihr gewesen.

