Horror Job zum HungerlohnJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 1: Horror Job zum Hungerlohn
22 Min.Folge vom 01.10.2023Ab 12
Eine Journalistin hat die kriminellen Machenschaften einer renommierten Firma aufgedeckt. Doch bevor sie Lenßen & Partner die entscheidenden Beweise liefern kann, geschieht das Unfassbare.
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Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: SAT.1