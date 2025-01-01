Lenßen & Partner
Folge 12: Der verlorene Sohn
21 Min.Ab 12
Der Sohn eines Mandanten ist verschwunden. Als die Ermittler das Zimmer des BWL-Studenten nach Spuren durchsuchen wollen, kommt ihnen jemand zuvor: Eine Unbekannte entwendet aufgebracht einen Stapel Fotos. Die Ermittler können ihr heimlich folgen und stoßen so auf eine Gang aus der Graffiti-Szene. Ist der Sohn des Mandanten in kriminelle Kreise abgerutscht?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1