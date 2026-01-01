Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Terror einer Jugendgang

SAT.1Staffel 7Folge 6
Terror einer Jugendgang

Terror einer JugendgangJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 6: Terror einer Jugendgang

21 Min.Ab 12

Die Mandantin macht sich große Sorgen um ihren Sohn. Er wird von einer gefährlichen Jugendgang bedroht. Während der Ermittlungen verschwindet dann auch noch die Tochter der Mandantin spurlos. Steckt die skrupellose Jugendbande auch hinter der Entführung des kleinen Mädchens?

