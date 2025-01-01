Lenßen & Partner
Folge 18: Zickenkrieg in der Schule
22 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen bekommt Liebesbriefe von einem unbekannten Verehrer. Die Ermittler sollen ihn für sie ausfindig machen und kommen dabei einer Mädchenclique auf die Schliche. Diese machen der Mandantin aus brutaler Schadenfreude das Leben zur Hölle. Als dann auf ein Mitglied der Clique ein Säureanschlag verübt wird, scheint alles außer Kontrolle zu geraten ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1