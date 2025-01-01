Lenßen & Partner
Folge 113: Sandra Nitkas Rückkehr
23 Min.Ab 12
Sandra Nitka kehrt aus dem Mutterschutz zurück. Ihre Kollegen wollen sie mit einer Party überraschen. Doch dann kommt die Tochter eines ehemaligen Mandanten in die Kanzlei gestürmt: Ihr Vater steht unter Mordverdacht. Er soll seine Freundin erstochen haben. Die Indizien sprechen alle gegen ihn. Doch Ingo Lenßen glaubt dennoch an seine Unschuld. Wer hat die junge Frau wirklich auf dem Gewissen und will dem Mandanten den Mord anhängen?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
