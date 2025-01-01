Lenßen & Partner
Folge 118: Sexfalle Au-Pair
23 Min.Ab 12
Nach einem schrecklichen Streit verschwindet die Tochter der Mandantin spurlos. Eigentlich sollte sie auf dem Weg in die USA sein, um ihre neue Au-Pair-Stelle anzutreten. Als die Ermittler herausfinden, dass die Vermisste weder ein Flugzeug bestiegen hat noch als Au-Pair vermittelt wurde, gerät der Vater des Mädchens ins Visier. Der Ex-Sträfling hatte zunehmend Kontakt zu seiner Tochter gesucht. Hat er das Mädchen entführt?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1