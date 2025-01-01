Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der verlorene Sohn

SAT.1Staffel 7Folge 12
Der verlorene Sohn

Folge 12: Der verlorene Sohn

21 Min.Ab 12

Der Sohn eines Mandanten ist verschwunden. Als die Ermittler das Zimmer des BWL-Studenten nach Spuren durchsuchen wollen, kommt ihnen jemand zuvor: Eine Unbekannte entwendet aufgebracht einen Stapel Fotos. Die Ermittler können ihr heimlich folgen und stoßen so auf eine Gang aus der Graffiti-Szene. Ist der Sohn des Mandanten in kriminelle Kreise abgerutscht?

SAT.1
