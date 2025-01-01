Lenßen & Partner
Folge 133: Sexgieriges Mauerblümchen
22 Min.Ab 12
Die Mandantin glaubt, dass ihre Freundin entführt wurde. In der Wohnung der Vermissten finden die Ermittler diverse Sextoys und freizügige Fotos. Die Mandantin ist schockiert: Führt ihre Freundin ein Doppelleben? Die Spur bringt die Ermittler in einen dubiosen Nachtclub. Dort ist die Vermisste als Partyluder bekannt ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
