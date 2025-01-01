Lenßen & Partner
Folge 138: Wie der Vater so der Sohn
22 Min.Ab 12
Die Mandantin befürchtet, dass ihr Sohn Kontakt zu seinem kriminellen Vater hat. Die Ermittler beschatten den Jugendlichen und finden heraus, dass er für seinen Vater einen Kunstraub begehen soll. Als Ingo Lenßen ihn mit dieser Erkenntnis konfrontiert, eskaliert die Situation...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
