Lenßen & Partner

Traumfigur auf Rezept

SAT.1Staffel 7Folge 15
Traumfigur auf Rezept

Lenßen & Partner

Folge 15: Traumfigur auf Rezept

22 Min.Ab 12

Die Mandantin glaubt, dass ihr Verlobter eine Affäre hat. Bevor sie ihn heiratet, möchte sie auf Nummer sicher gehen. Sie beauftragt Lenßen & Partner herauszufinden, ob an ihrem Verdacht etwas dran ist. Und tatsächlich: Alle Indizien sprechen gegen ihn. Er ist ein Casanova und versucht Julia Brahms zu verführen. Außerdem scheint er dubiose Schlankheitsmittel überteuert zu verkaufen.

