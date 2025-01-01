Lenßen & Partner
Folge 16: Verliebt in eine Unbekannte
22 Min.Ab 12
Ein frisch verliebter junger Mann macht sich Sorgen um seine spurlos verschwundene Freundin. Er beauftragt Lenßen & Partner, nach ihr zu suchen. Die ersten Ermittlungen führen zu einem Kloster. Es stellt sich heraus, dass die Freundin des Mandanten ein Doppelleben führt. Dann wird eine enthauptete Leiche gefunden!
Lenßen & Partner
